В Оше пресечена торговля наркотиками в особо крупном размере

16 мая 2017, 9:53 Комментарии

В г. Оше сотрудники УБОП задержали наркоторговцев, занимавшихся сбытом "гашиша" в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Накануне в южной столице провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, в ходе которой задержаны двое мужчин. У подозреваемых лиц изъято 1 килограмм 5 граммов наркотических средств. По данным экспертизы, изъятые вещества являются гашишем.

В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 247 ч.3 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров") УК КР задержаны и заключены под стражу гражданин У.К., 1960 г.р., (по предварительным данным, ранее судим за наркотики в Узбекистане) и гражданин Х.А., 1969 года рождения, оба являются жителями г. Оша.

В настоящее время расследование уголовного дела проводит отдел ГСУ МВД.