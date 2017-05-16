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В Оше пресечена торговля наркотиками в особо крупном размере

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359891_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426098-ru.html

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Во время рейда в Турции по пресечению деятельности притонов по оказанию интимных услув задержаны граждане КР

16 мая 2017, 9:53       Комментарии

В г. Оше сотрудники УБОП задержали наркоторговцев, занимавшихся сбытом "гашиша" в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Накануне в южной столице провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, в ходе которой задержаны двое мужчин. У подозреваемых лиц изъято 1 килограмм 5 граммов наркотических средств. По данным экспертизы, изъятые вещества являются гашишем.
В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 247 ч.3 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров") УК КР задержаны и заключены под стражу гражданин У.К., 1960 г.р., (по предварительным данным, ранее судим за наркотики в Узбекистане) и гражданин Х.А., 1969 года рождения, оба являются жителями г. Оша.
В настоящее время расследование уголовного дела проводит отдел ГСУ МВД.

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