Разаков: Необходимо ускорить доставку стройматериалов в зону ЧС

16 мая 2017, 9:56 Комментарии

Вице-премьер-министр Жениш Разаков 15 мая провел рабочее совещание по обсуждению хода исполнения государственными органами протокольных поручений по ликвидации последствий землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Чиновник подчеркнул важность скорейшей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и ужесточения контроля за деятельностью государственных органов в данном направлении.

Вице-премьер-министр поручил ускорить работы по определению необходимого количества строительных материалов жителям пострадавших от землетрясения сел Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области, для их оперативной доставки в пострадавшие зоны.

Разаков также отметил особую важность усиления полного комплекса предупредительных работ по чрезвычайным происшествиям.

"Помимо проведения заблаговременных предупредительных работ, необходимо на постоянной основе проводить разъяснения среди местного населения о правилах поведения во время природных катаклизмов и о необходимости сохранения всех соответствующих норм, в том числе и сейсмических при строительстве жилых домов", - подчеркнул вице-премьер.

Он поручил соответствующим государственным органам провести разъяснительные мероприятия в социальных и образовательных учреждениях региона и рассмотреть возможность восстановления необходимых документов на жилые дома для увеличения охвата населения по страхованию от пожаров и стихийных бедствий.