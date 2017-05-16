В Боомском ущелье с 15 по 19 мая проводится спуск камней - КТЖ

16 мая 2017, 9:26 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 15 по 19 мая 2017 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" (КТЖ) будут проводиться работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, 122 км Боомского ущелья.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, движение для автотранспорта с 15 по 19 мая 2017 года с 09-00 часов до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта, отмечают в пресс-службе.

Напомним, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием, говорится в сообщении.