Убийство гражданина КР в Екатеринбурге расследуют правоохранительные органы РФ – МИД КР

16 мая 2017, 9:34 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Правоохранительными органами РФ по факту убийства гражданина КР в г.Екатеринбурге проводится расследование, сообщили в пресс-службе МИД КР со ссылкой на Генконсульство КР в Екатеринбурге.

Как отмечается, по информации Следственного отдела по Железнодорожному району г.Екатеринбург 13 мая 2017 г. вечером поблизости от улицы Черепанова г.Екатеринбург неизвестными лицами был избит гражданин Кыргызской Республики М.А., 03.10.1993 года рождения, который в результате нанесения тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия.