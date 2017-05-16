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Депутаты предлагают сажать на 5 лет совершивших половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426094-ru.html

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В Кыргызстане предлагают разводить кроликов для экспорта в Китай

16 мая 2017, 9:20       Комментарии

В Жогорку Кенеше зарегистрированы поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР. Как сообщается в справке-обосновании законопроекта, факты применения насилия в отношении детей с каждым годом увеличиваются, растет и количество преступлений, совершенных против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, в том числе малолетних. Поэтому необходимо пересмотреть санкции, применяемые в отношении педофилов в сторону их ужесточения.
Так, в вносится норма, по которой наказание в виде лишения права на занятие педагогической, а также иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними, по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, назначается бессрочно.
Лицо, совершившее преступление, за исключением лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, может быть по приговору суда освобождено от наказания, если будет признано, что вследствие безупречного поведения и добросовестного отношения к труду или обучению после совершения преступления это лицо перестало быть общественно опасным.
К лицу, отбывающему наказание в связи с совершением преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, амнистия не применяется.
Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, кроме малолетних, наказывается лишением свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью, а также иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними.
Дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних возбуждаются и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя.
Инициаторы проекта - депутаты Аида Салянова, Жанар Акаев, Мирлан Жеенчороев, Акылбек Жапаров, Исхак Масалиев, Наталья Никитенко, Карамат Орозова, Эльвира Сурабалдиева, Эмиль Токтошев.
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