Школьников Бишкека будут сопровождать на пешеходных переходах до конца учебного года

16 мая 2017, 9:29 Комментарии

В Бишкеке с 15 по 25 мая проходит акция "Вместе за безопасность детей на дорогах", организованная мэрией столицы и общественным фондом "Лига защитников прав ребенка". Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в рамках акции для всех школьников Бишкека будет организовано сопровождение на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ.

Цель акции - привлечь внимание водителей к участившимся случаям наезда на детей, предупредить ДТП с участием детей.

На данный момент сопровождение учащихся осуществляется в школах №70, 48, 41, 18, 75 и 22.

Также на оживленных перекрестках около школ дежурят инспектора Управления патрульной милиции города Бишкек.