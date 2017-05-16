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Школьников Бишкека будут сопровождать на пешеходных переходах до конца учебного года

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426093-ru.html

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В Бишкеке проходит акция "Вместе за безопасность детей на дорогах" (фото)

Камнепад произошел на трассе Бишкек — Ош, машины проезжают в одну колею

16 мая 2017, 9:29       Комментарии

В Бишкеке с 15 по 25 мая проходит акция "Вместе за безопасность детей на дорогах", организованная мэрией столицы и общественным фондом "Лига защитников прав ребенка". Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в рамках акции для всех школьников Бишкека будет организовано сопровождение на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ.
Цель акции - привлечь внимание водителей к участившимся случаям наезда на детей, предупредить ДТП с участием детей.
На данный момент сопровождение учащихся осуществляется в школах №70, 48, 41, 18, 75 и 22.
Также на оживленных перекрестках около школ дежурят инспектора Управления патрульной милиции города Бишкек.

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