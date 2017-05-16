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Правительство КР несет ответственность за вещание только 13 телеканалов, включенных в соцпакет

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426092-ru.html

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16 мая 2017, 9:01       Комментарии

Правительство КР несет ответственность за вещание только 13 телеканалов, включенных в социальный пакет цифрового телевидения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«В связи с тем, что в социальных сетях появилась информация об отключении кабельного телевидения, вносим следующее уточнение: в настоящее время в городе Бишкек, Чуйской области, городах Ош и Джалал-Абад коммерческую деятельность осуществляют частные операторы связи и интернет-провайдеры, которые оказывают услуги коммерческого телевидения. Услуги данными компаниями предоставляются на коммерческой, платной основе», — говорится в пояснении правительства.
При подключении к кабельному или спутниковому телевидению каждому абоненту устанавливается телеприставка или же спутниковый ресивер, который также, как и обычный ресивер, подключается к телевизору. После подключения абонент кабельного или спутникового телевидения получает возможность смотреть порядка 100 (ста) и более телеканалов.
«Относительно условий и порядка работы компаний, предоставляющих услуги кабельного, спутникового и интернет телевидения, необходимо обращаться напрямую в технические службы поддержки компаний, предоставляющих населению услуги кабельного, спутникового или интернет телевидения. Правительство Кыргызской Республики несет ответственность только за вещание 13 телеканалов, включенных в социальный пакет телеканалов эфирного наземного вещания, который граждане страны могут смотреть в цифровом формате совершенно бесплатно», — подчеркивают в правительстве КР.
Напомним, 15 мая 2017 года по всей республике было отключено аналоговое телевещание. Кыргызстан перешел на цифровое ТВ.

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