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На месте ДТП в Нарынской области, в результате которого погиб второклассник, появился лежачий полицейский

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-mes...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426091-ru.html

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16 мая 2017, 9:10       Комментарии

В селе Оттук Нарынского района, где 5 дней назад назад сбили второклассника, установлены преграды  для  снижения скорости. Об этом сообщает отдел Патрульной милиции по УВД Нарынской области.
Ранее сообщалось, что некоторые участки автодороги  Бишкек-Торугарт, в том числе с 272 км по 365 км, полностью  сдадут в эксплуатацию до конца 2017 года. В настоящее время ремонтными работами занимается ОсОО "Копри-Синогидро Джойнт Венчур". Дорожно-ремонтные работы будут проводиться и в селе Оттук Нарынского района, где 11 мая 2017 года  был совершен наезд на велосипедиста, в результате чего от полученных травм скончался ученик 2-го класса.
Местные жители жаловались, что после начала ремонтных работ в селе неоднократно совершаются ДТП, наезды на пешеходов, а также на скот. После последнего дорожно-транспортного происшествия жители села перекрыли дорогу с требованием поставить преграды  для  снижения скорости.
«Несмотря на неоднократные обращения со стороны сотрудников дорожного надзора патрульной милиции, никто не хотел брать на себя ответственность. Министр внутренних дел незамедлительно взял на личный контроль проблемы жителей данного села, переговорил с соответствующими  министерствами и получил разрешение на установку преград. Местные жители после разъяснения о намечаемых работах открыли перекрываемую ими дорогу», — говорится в сообщении ОПМ.
Уже на следующий день дорожно-строительная фирма установила несколько преград для снижения скорости – "лежачие полицейские", знаки п. 1.6 "Неровная дорога" у въезда и на территории села, около школы и детского сада. Патрульная милиция призывает водителей не превышать скорость, не нарушать Правила дорожного движения, быть бдительными.
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