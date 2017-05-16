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Минздрав сообщает о самочувствии пострадавших при ЧС на юге Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/minzdr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426090-ru.html

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16 мая 2017, 9:16       Комментарии

На 15 мая 2017 года в населенных пунктах Карамык, Жекенди и Кара-Тейит Чон Алайского района Ошской области осмотрены 2145 жителей обратившихся за медицинской помощью. Большинство — с острой реакцией на стресс, из них 382 — дети до 14 лет, сообщают в Минздраве КР. Медицинскую помощь оказывают бригады медицинских работников из 6 врачей и 29 медсестер. Оказывает психологическую и психотерапевтическую помощь психотерапевт из Ошского центра психического здоровья. Задействованы 4 машины, из них 3 специализированные машины скорой медицинской помощи. Работает мобильная клиника Ошской межобластной объединённой клинической больницы (ОМОКБ). Кроме этого, 15 мая в Чон-Алайский район выехали специалисты Ошской межобластной объединённой клинической больницы, Ошской межобластной детской клинической больницы и Ошского межобластного центра дерматовенерологии для проведения профилактических осмотров в рамках "Каравана здоровья". Будут осмотрены жители сел Дароот- Коргон, Ачы-Суу, и Кашка-Суу Чон-Алайского района и жители села Сары-Могол Алайского района. Здесь же будет задействована и мобильная клиника ОМОКБ. Госпитализированные ранее в ЦОВП Дароот-Коргон 3 человека выписаны в удовлетворительном состоянии. В территориальной больнице Узгенского района находится 1 больной с диагнозом «гемморагический инсульт», поступивший после схода оползня в селе Аюу (родственник погибших под оползнем). Состояние стабилизировалось, лечение продолжается. В селе Курбу-Таш айыльного округа Жалпак-Таш Узгенского района развернут медицинский пункт, работает 1 бригада (ЦОВП Куршаб, ТБ Узген) в составе 2 врачей и 6 медсестер. Госпитализированных пациентов нет. Задействована 1 машина скорой помощи.

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