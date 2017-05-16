США обвинили Сирию в массовых казнях и сжигании тел

16 мая 2017, 9:27 Комментарии

Администрация президента США обвинила режим президента Сирии Башара Асада в массовых убийствах тысяч заключенных. По данным Госдепартамента, тела убитых сжигали в специальном крематории в пригороде Дамаска.​​ Речь идет о селении Саиднийя.

Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографии комплекса зданий, где предположительно убивали и кремировали заключенных. Ранее о массовых пытках и казнях в Саиднийя говорила международная правозащитная организация Amnesty International. По данным правозащитников, с 2011 по 2015 год в тюрьме были убиты до 13 тысяч человек. За ночь на смерть отправляли по 40–50 человек.

Amnesty International утверждает, что смертные приговоры за несколько минут выносили военно-полевые суды. Заключенные признавались в преступлениях во время пыток. В докладе правозащитники приводят свидетельства десятков выживших заключенных и бывших тюремных надзирателей.

По словам одного из авторов доклада Дайена Сенаан, раз в неделю заключенных выводят из камер, формируют группу примерно в пятьдесят человек, и говорят, что собираются перевозить их в другую тюрьму. На самом деле охранники отводят их в подвал в другом блоке. Там осужденных избивают, после чего небольшими группами отводят на казнь через повешение. Нередко заключённым вообще ничего не говорят, завязывают глаза и казнят без предупреждения. Весь процесс проходит в присутствии нескольких высших чиновников из сирийского правительства.

В Вашингтоне неоднократно обвиняли сирийское правительство в нарушении прав человека. В частности, по данным властей США, силы Асада неоднократно применяли химическое оружие против вооруженной оппозиции. В Дамаске эти обвинения отрицают.