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"РСК Банк" — партнер VI международного марафона Кыргызстана Run the silk road

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rsk-ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426088-ru.html

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16 мая 2017, 9:13       Комментарии

В целях пропаганды здорового образа и приобщения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, "РСК Банк" в 2017 году выступил официальным партнером и участником VI Международного марафона Кыргызстана Run the Silk Road памяти С. Джуманазарова, который прошел 13 мая, в городе Чолпон-Ата, с участием более двух тысяч бегунов.
Иссык-Кульский марафон – это грандиозный спортивный праздник международного уровня, который объединил тысячи кыргызстанцев и гостей из 16 стран, позволяя развивать спорт, туризм и командный дух одновременно.
"Мы полностью поддерживаем цели и задачи марафона, — отметил председатель правления ОАО "РСК Банк" Азизбек Оморкулов. — Для нашего банка участие в марафоне это почетная миссия, а лично для меня бег — это удобный вид спорта, который отлично укладывается в современный ритм жизни в городских условиях. В этом году команда сотрудников "РСК Банка" впервые принимает участие в этом престижном Марафоне международного уровня. Сегодня мы гордимся и восхищаемся мужеством всех участников, желаем удачи и верим в их победу. "РСК Банк" — за здоровый образ жизни! Вместе к успеху", — заключил он.
На протяжении нескольких месяцев сотрудники нашего банка после своей основной работы в офисах, проводили постоянные тренировки под наблюдением опытных инструкторов и ставили перед собой только максимальные задачи. В марафоне приняли участие более тридцати сотрудников "РСК Банка", которые без сомнений остались довольны участием в таком масштабном спортивном мероприятии страны. Более того, одна из участниц, представлявшая наш банк даже стала обладательницей золотой медали за лучший результат в своей категории.
Подарками от "РСК Банка" поощрены абсолютные победители различных дистанций и лица с ограниченными возможностями.
Выражаем благодарность организаторам мероприятия в лице председателя Международного марафона Кыргызстана Run the Silk Road Мелиса Надырова за плодотворную совместную работу и оказание помощи в профессиональной подготовке сотрудников.
Все в ваших руках. Никогда не сдавайтесь!
С уважением,
ОАО "РСК Банк".

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