В Бишкеке проходит акция "Вместе за безопасность детей на дорогах" (фото)

16 мая 2017, 9:08 Комментарии

С 15 по 25 мая столичное Управление образования совместно с общественным фондом "Лига защитников прав ребенка" запустила акцию "Вместе за безопасность детей на дорогах", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"В рамках данной акции будет организовано для всех школьников Бишкека сопровождение на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ. Цель акции — привлечь внимание водителей к участившимся случаям наезда на детей, предупредить ДТП с участием детей. На данный момент сопровождение учащихся осуществляется в школах: №70, 48, 41, 18, 75, 22. Также на оживленных перекрестках около школ дежурят инспектора Управления патрульной милиции города Бишкек", – говорится в сообщении.

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