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Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359879_fa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426086-ru.html

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16 мая 2017, 9:05       Комментарии

Ракета-носитель Falcon 9 частной компании Илона Маска SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США). Как сообщает Лента.ру, прямая трансляция запуска велась в Twitter организации.
Quick video recap of Falcon 9 launch of Inmarsat-5 Flight 4 pic.twitter.com/W8eVUEsH6r
- SpaceX (@SpaceX) 16 мая 2017 г.
Ракета вывела на орбиту коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который должен обеспечить широкополосный доступ в интернет для пассажиров самолетов и морских судов. Аппарат был создан американской компанией Boeing, он является четвертым в серии и последним. С ним завершается формирование глобальной спутниковой сети Global Xpress. Ожидаемый срок службы спутника - 15 лет.
В марте 2017 года SpaceX осуществила запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Спустя девять минут ракета успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
4 мая вице-президент SpaceX Патрисия Купер сообщила, что компания намерена запустить более четырех тысяч спутников для раздачи высокоскоростного интернета до 2024 года. По ее словам, компания начнет тестирование прототипов в 2017 году и запустит первый спутник до конца года. Второй аппарат будет выведен на орбиту вокруг Земли в 2018-м.

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