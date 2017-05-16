Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi

16 мая 2017, 9:05 Комментарии

Ракета-носитель Falcon 9 частной компании Илона Маска SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США). Как сообщает Лента.ру, прямая трансляция запуска велась в Twitter организации.

Quick video recap of Falcon 9 launch of Inmarsat-5 Flight 4 pic.twitter.com/W8eVUEsH6r

- SpaceX (@SpaceX) 16 мая 2017 г.

Ракета вывела на орбиту коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который должен обеспечить широкополосный доступ в интернет для пассажиров самолетов и морских судов. Аппарат был создан американской компанией Boeing, он является четвертым в серии и последним. С ним завершается формирование глобальной спутниковой сети Global Xpress. Ожидаемый срок службы спутника - 15 лет.

В марте 2017 года SpaceX осуществила запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Спустя девять минут ракета успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

4 мая вице-президент SpaceX Патрисия Купер сообщила, что компания намерена запустить более четырех тысяч спутников для раздачи высокоскоростного интернета до 2024 года. По ее словам, компания начнет тестирование прототипов в 2017 году и запустит первый спутник до конца года. Второй аппарат будет выведен на орбиту вокруг Земли в 2018-м.