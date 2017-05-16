В Екатеринбурге избили кыргызстанца, который скончался на месте

16 мая 2017, 9:10 Комментарии

В российском городе Екатеринбург избили кыргызстанца, который скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По информации Следственного отдела по Железнодорожному району г. Екатеринбург, вечером 13 мая поблизости от улицы Черепанова неизвестными лицами был избит гражданин Кыргызской Республики М.А., 03.10.1993 года рождения, который в результате нанесения тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По информации Генерального консульства КР в г. Екатеринбург правоохранительными органами РФ проводится расследование.