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В Кыргызстане станет больше молока — это обойдется в $5 млн

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426084-ru.html

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16 мая 2017, 9:00       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Депутаты, члены Комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам одобрили проект, который поможет повысить производительность молока в Иссык-Кульской области на 15 процентов, сообщила пресс-служба парламента.
Проект представляет собой соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития (структура Всемирного банка). Половину суммы (2 миллиона 250 тысяч долларов) финансовый институт выделит в виде гранта. Оставшаяся часть будет оформлена как кредит на 38 лет, шесть из которых - льготный период.
"Благодаря проекту производство молока в Иссык-Кульской области увеличится с 2 047 до 2 400 литров удоя с одной коровы в год, то есть на 15 процентов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в рамках проекта предусматривается идентификация 220 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе будет оказана помощь в создании трех ветеринарных постов.

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