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Новости Кыргызстана

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Камнепад произошел на трассе Бишкек — Ош, машины проезжают в одну колею

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426083-ru.html

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16 мая 2017, 9:01       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. На трассе Бишкек - Ош 15 мая примерно в 21.30 произошел камнепад, сообщили в пресс-службе МЧС.
Камни сошли в районе города Кара-Куль на отрезке трассы между 398-400 километрами в Джалал-Абадской области.
"Дорогу размыло, с гор посыпались глина и камни. Для разбора завалов привлекли три единицы техники. Через некоторое время дорогу открыли, и машины начали проезжать в одну колею. По нашим данным, жертв и пострадавших в результате камнепада нет", - сказали в пресс-службе.
Сейчас транспорт продолжает перемещаться в одну колею на этом отрезке.
МЧС предупреждает автолюбителей о возможном повторении схода камней и селей на горных участках дорог.

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