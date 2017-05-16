Камнепад произошел на трассе Бишкек — Ош, машины проезжают в одну колею

16 мая 2017, 9:01 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. На трассе Бишкек - Ош 15 мая примерно в 21.30 произошел камнепад, сообщили в пресс-службе МЧС.

Камни сошли в районе города Кара-Куль на отрезке трассы между 398-400 километрами в Джалал-Абадской области.

"Дорогу размыло, с гор посыпались глина и камни. Для разбора завалов привлекли три единицы техники. Через некоторое время дорогу открыли, и машины начали проезжать в одну колею. По нашим данным, жертв и пострадавших в результате камнепада нет", - сказали в пресс-службе.

Сейчас транспорт продолжает перемещаться в одну колею на этом отрезке.

МЧС предупреждает автолюбителей о возможном повторении схода камней и селей на горных участках дорог.