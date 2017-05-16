Вице-премьер поручил ускорить доставку стройматериалов в села Чон-Алая, пострадавшие от землетрясения

16 мая 2017, 8:54 Комментарии

Вице-премьер-министр Жениш Разаков поручил ускорить доставку стройматериалов в села Чон-Алайского района, пострадавшие от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Накануне, 15 мая, вице-премьер провел рабочее совещание по обсуждению хода исполнения государственными органами протокольных поручений по ликвидации последствий землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.

Жениш Разаков подчеркнул важность скорейшей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и ужесточения контроля за деятельностью государственных органов в данном направлении. Вице-премьер-министр поручил ускорить работы по определению необходимого количества стройматериалов жителям пострадавших от землетрясения сел Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области для их оперативной доставки в пострадавшие зоны. Жениш Разаков также отметил особую важность усиления полного комплекса предупредительных работ по чрезвычайным происшествиям. "Помимо проведения заблаговременных предупредительных работ необходимо на постоянной основе проводить разъяснения среди местного населения о правилах поведения во время природных катаклизмов и о необходимости сохранения всех соответствующих норм, в том числе и сейсмических при строительстве жилых домов", — подчеркнул Жениш Разаков. Вице-премьер-министр поручил соответствующим государственным органам провести разъяснительные мероприятия в социальных и образовательных учреждениях региона и рассмотреть возможность восстановления необходимых документов на жилые дома, для увеличения охвата населения по страхования от пожаров и стихийных бедствий.