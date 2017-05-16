Часы Rolex последнего императора Вьетнама продали за $5 миллионов

16 мая 2017, 8:31 Комментарии

Часы Rolex, принадлежавшие последнему императору Вьетнама по имени Бао-Дай, продали на торгах Phillips в Женеве за пять миллионов долларов, сообщает NewsRu.com со ссылкой на сайт аукционного дома. Это рекордная сумма, которую до сих пор удавалось получить на аукционах за часы данной марки, отмечает агентство Bloomberg.

Торги состоялись в минувшую субботу, 13 мая. По данным Bloomberg, всего на часы претендовали 13 покупателей. Борьба за лот продолжалась около восьми минут. В итоге наибольшую сумму предложил неизвестный покупатель, который участвовал в торгах по телефону.

Проданные часы были куплены Бао-Даем в 1954 году в Женеве, где он принимал участие в мирных переговорах. Bloomberg отмечает, что речь идет о редкой модели с черным циферблатом, часовые метки на котором выполнены из бриллиантов. Всего известно о существовании лишь трех подобных экземпляров.

После смерти Бао-Дая часы были выставлены на аукционе в 2002 году и проданы за 235 тысяч долларов, установив рекорд как самые дорогие на тот момент часы марки, проданные на аукционе, передает Forbes.

В свою очередь, Bloomberg отмечает, что 14 мая в Женеве прошли торги еще одного аукционного дома - Sotheby's. Однако на них организаторам удалось продать лотов лишь на 3,36 миллиона долларов - меньше, чем составила стоимость одних только часов Бао-Дая, проданных на торгах Phillips. Кроме того, главный лот - знаменитые карманные часы Patek Philippe 1989 года стоимостью от 6,4 до 9,9 миллиона долларов - так и не нашел своего покупателя.

Император Бао-Дай вступил на трон в 1925 году, однако, по сути, был марионеточным правителем, так как Вьетнам тогда входил в состав Французского Индокитая. В 1945 году после прихода к власти Хо Ши Мина Бао-Дай отрекся от престола и покинул страну, но после начала гражданской войны вернулся и стал формальным главой профранцузского Государства Вьетнам, передает РБК. В 1955 году Нго Динь Зьем, которого Бао-Дай перед отъездом во Францию назначил премьер-министром, инициировал проведение в Южном Вьетнаме референдума, провозгласившего страну республикой. Бао-Дай прожил в Париже еще более 30 лет и умер в 1988 году.