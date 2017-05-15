Команда Кыргызстана в третий раз выиграла Кубок посла Японии по кендо

16 мая 2017, 8:38 Комментарии

В минувшие выходные в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область) прошел международный турнир по кендо на Кубок посла Японии в Кыргызстане, который проводится уже в шестой раз.

На открытии соревнования участников и гостей приветствовали посол Японии в КР Ёсизиро Ямамуро, который отметил, что кендо это часть боевого искусства сохранившихся со времен японских самураев.

Дипломат поблагодарил членов федерации кендо за вклад в развитие данного вида спорта в стране и организацию такого праздника. На официальном открытии турнира барабанщики группы "Ооэдодайко" выступили перед гостями и боевыми ритмами настроили участников на поединки.

В этом году за кубок посла боролись кендоисты из Казахстана и Кыргызстана. Команды, в которых сражались по пять участников, мерились силами по круговой системе. В итоге лучшей стала сборная Кыргызстана и в третий раз выиграла Кубок посла Японии.

В составе команды выступили Роберт Кыдыралиев, Владислав Спиранский, Асылбек Чотуралиев, Руслан и Закиралы Абдыгуловы. Вторые и третьи места заняли команды Казахстана.

В личном зачете в финале встретились два кыргызстанца Роберт Кыдыралиев и молодой кендоист Закиралы Абдыгулов. В этом поединке победил более опытный Кыдыралиев. Третьими стали казахстанцы Олжас Каламкалиев и Руслан Исмов, которые проиграли в полуфинале турнира.

Поединки обслуживали судьи Сейтек Качкынбаев, Владислав Пучков, а также казахстанцы Виктор Трусов, Станислав Когай и Мирас Смагулов.

Отметим, в прошлом году специально на турнир из Японии приезжал основатель кендо в Кыргызстане и обладатель 7-го дана Чикатоши Кояма, который имеет титул Рэнси (наставник воинов - один из самых высоких титулов в кэндо).

Напомним, в первом Кубке посла победителем стала команда японцев в составе волонтеров JICA и японских сотрудников посольства. Во втором и третьем выигрывали команды из Казахстана. В 2015-м году в финал вышли кыргызстанская "Кояма" и "Алматы" из Казахстана. В решающей встрече со счетом 3:2 победу одержали кыргызстанцы и впервые за последние три года стали обладателями Кубка посла. Во второй раз кубок кыргызстанцы завоевали в прошлом году.