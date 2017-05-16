Япония планирует в 2 раза увеличить космический рынок к 2030 году

16 мая 2017, 8:57 Комментарии

Правительство страны поставило цель увеличить объем японского космического рынка в два раза к 2030 году. Это будет реализовано за счет привлечения частных компаний в отрасль. Если все пройдет по плану, то объем японского рынка составит $21 млрд, пишет Хайтек со ссылкой на Nikkei. Для сравнения, объем мирового рынка, по данным на 2016 год, составляет $280 млрд. России в этой сумме принадлежат $7 млрд.

Реализация плана включает в себя развитие двух секторов. Это разработка снаряжения: ракеты и спутники. Второй сектор это развитие технологий, упрощающих их использование. Планируется, что государство поделиться данными со спутников, грузоподъемностью ракет с частными компаниями. Другими словами, чтобы получить прибыль, Япония упрощает доступ в космос для бизнеса.

До текущего момента страна сосредотачивалась в большей степени на аппаратной части космических технологий. Теперь правительство больше внимания уделит софту, программам, которые позволят как можно шире использовать возможности тех же спутников. До этого момента данные спутников оставались в собственности государства, и только небольшой их процент отдавался в пользование частным компаниям. Теперь Япония обещает предоставить более свободный доступ к данным своих спутников. При этом будет поощряться создание новых рынков для использования этих данных.

Японские спутники считаются одними из самых точных по качеству позиционирования и получаемых ими изображений. Проблема в том, что вся это точность оставалась только во владении государственных структур. Доступ частного бизнеса в этот сектор был полностью закрыт.

После новых инициатив бизнес сможет получить доступ, например, к метеорологическим спутникам. Их можно будет использовать для наблюдения за ростом сельскохозяйственных культур, прогнозировать время сбора урожая. Данные со спутников могут быть использованы японскими компаниями для поиска полезных ископаемых на дне моря. Применений может быть масса, считают власти. Сейчас в космической индустрии Японии на долю государства приходится 90% спроса. Для продвижения новой космической политики страна организует специальную структуру.

В США чем-то подобным занимается компания Vector Space Systems. Она создает космический аналог AppStore, где любая частная компания сможет написать собственное приложение для настоящего спутника. Vector Space Systems запустит флот спутников с нужным ПО, а после предоставит к ним доступ.