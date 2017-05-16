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В Боомском ущелье проводится принудительный спуск камней - КТЖ

Источник:
http://kabar.kg/news/v-boomsko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426076-ru.html

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Из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями

16 мая 2017, 8:34       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. В Боомском ущелье проводится принудительный спуск камней, сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу"
По её данным, для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта со 15 по 19 мая 2017 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 122 км. Боомского ущелья.
Движение для автотранспорта с 15-мая по 19-мая 2017 года с 09-00 часов до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР.
При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.
Напомним, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.
Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием.
Пресс-служба.

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