В Боомском ущелье проводится принудительный спуск камней - КТЖ

16 мая 2017, 8:34 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. В Боомском ущелье проводится принудительный спуск камней, сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу"

По её данным, для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта со 15 по 19 мая 2017 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 122 км. Боомского ущелья.

Движение для автотранспорта с 15-мая по 19-мая 2017 года с 09-00 часов до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.

Напомним, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием.

Пресс-служба.