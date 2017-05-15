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НАСА показало марсианский "бэтмобиль"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359865_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426073-ru.html

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16 мая 2017, 8:07       Комментарии

НАСА показало полномасштабную модель нового марсохода. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail, ровер напоминает бэтмобиль - гибрид Lamborghini и танка из трилогии Кристофера Нолана.
Шестиколесный марсоход способен перевозить до шести астронавтов, питается от аккумуляторных батарей и представляет собой портативную лабораторию. Представленная модель никогда не окажется на Марсе. Она предназначена для тестирования подобных роверов на Земле и реализации научно-популярных программ НАСА в США.
Марсоход, изготовленный из углеродного волокна и алюминия, в длину достигает 8,5 метра, в ширину - 4 метра, и в высоту - 3,4 метра. Масса марсохода оценивается в 2,25 тонны. Ровер способен развивать скорость до 110 километров в час.
Марсианский "бэтмобиль" создала компания Parker Brothers Concepts по инициативе НАСА. Модель была впервые показана на выставке, прошедшей на прошлой неделе в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида, США).
В настоящее время на поверхности Красной планеты находятся американские марсоходы Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года). Ровер Opportunity - рекордсмен по продолжительности работы, а аппарат Curiosity - самый тяжелый планетоход (его масса - 900 килограммов).

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