Преступник недолго катался на краденом авто, милиция поймала с поличным

16 мая 2017, 8:14 Комментарии

Оперативниками задержан бишкекчанин за угон автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

В УВД Свердловского района с заявлением обратилась жительница столицы с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 13 по 14 мая, проникнув в гараж в районе Восток-5, угнали автомашину марки "Тойота Ист".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 (неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством) УК КР.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района задержан 26-летний житель столицы Г.И. Подозреваемый сразу же сознался в преступлении и назвал адрес, где находится краденое авто. Машина возвращена хозяину, а задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Следствие продолжается.