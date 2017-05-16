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Преступник недолго катался на краденом авто, милиция поймала с поличным

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359870_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426072-ru.html

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16 мая 2017, 8:14       Комментарии

Оперативниками задержан бишкекчанин за угон автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
В УВД Свердловского района с заявлением обратилась жительница столицы с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 13 по 14 мая, проникнув в гараж в районе Восток-5, угнали автомашину марки "Тойота Ист".
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 (неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством) УК КР.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района задержан 26-летний житель столицы Г.И. Подозреваемый сразу же сознался в преступлении и назвал адрес, где находится краденое авто. Машина возвращена хозяину, а задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.
Следствие продолжается.

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