Новые паспорта проходят процедуру легализации в РК, РФ и РУз

16 мая 2017, 8:24 Комментарии

Новые идентификационные карты-паспорта проходят процедуру легализации в Казахстане, России и Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

В первой половине апреля этого года по дипломатическим каналам образцы биометрических паспортов совместно с их описанием были направлены казахстанской, российской и узбекистанской сторонам. Ожидается, что процесс легализации завершится к концу мая месяца.

В этой связи Государственная регистрационная служба при ПКР просит граждан Кыргызстана, планирующих поездки в Казахстан или в Россию, пока иметь при себе общегражданский (заграничный) паспорт.