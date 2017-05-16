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Новые паспорта проходят процедуру легализации в РК, РФ и РУз

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359876_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426071-ru.html

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Найденные паспорта нужно сдать в ЦОН — в ГРС объяснили почему

16 мая 2017, 8:24       Комментарии

Новые идентификационные карты-паспорта проходят процедуру легализации в Казахстане, России и Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.
В первой половине апреля этого года по дипломатическим каналам образцы биометрических паспортов совместно с их описанием были направлены казахстанской, российской и узбекистанской сторонам. Ожидается, что процесс легализации завершится к концу мая месяца.
В этой связи Государственная регистрационная служба при ПКР просит граждан Кыргызстана, планирующих поездки в Казахстан или в Россию, пока иметь при себе общегражданский (заграничный) паспорт.

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