Positiff: Золото в Баку и Эйфелева башня в Аксы

16 мая 2017, 8:00 Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить за прошедшие сутки...

Выпускники школы села Токтогул Кош-Добонского айыл окмоту Аксыйского района установили копию Эйфелевой башни.

Выпускники, окончившие школу 20 лет назад, решили сделать такой подарок селу.

Президент России Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином сыграл на рояле мотив композиции "Город над вольной Невой".

Встреча лидеров России и КНР после выступления Путина на саммите "Один пояс - один путь". Ожидая появления Си Цзиньпина, Путин сел за рояль и наиграл мелодию песни "Город над вольной Невой".

Жительница города Талас Светлана Евдакова с 14 лет участвует в национальной игре "кыз куумай" ("погоня за девушкой").

"Моя бабушка жила в селе Кок-Сай Кара-Бууринского района. Возле ее дома была конюшня. Бабушке нравились лошади. Можно сказать любовь к лошадям перешла ко мне от нее. Первую лошадь мне купили в 11 лет. В 14 лет во время тренировки меня заметил тренер Чубак Умоталиев. Сказав мне, что я хорошо справляюсь и езжу на лошади, он предложил участвовать в игре "кыз куумай". Я согласилась и с тех пор участвую в "кыз куумай". Эта очень опасная игра. Если сделать одно неправильное движение, то можно получить серьезную травму. Некоторые, однажды упав с лошади, боятся снова ездить верхом. В выпускном классе я получила травму спины, два месяца пролежала в постели. Затем я получила травму колена. Ушло много времени на восстановление. Однако, из-за любви к лошадям я не могу оставить верховую езду", - говорит С.Евдакова.

Вдоль пешеходной зоны в мкр Восток-5 предлагается организовать подземную парковку, торговые места и водоем.

По всей территории вдоль проспекта Чуй от улицы Т.Айтматова до здания Свердловской администрации планируется единая центральная аллея шириной 13 метров с озеленением и применением МАФов, связанная с общей стилистикой проекта.

Кыргызстанец Юрий Краковецкий завоевал золото Игр исламской солидарности в Баку.

Он выступал 14 мая в состязаниях весовой категории свыше 100 кг. В стартовой схватке был повержен представитель Марокко, а в полуфинале капитулировал казахстанец Эламан Ергалиев.

В финальной схватке Краковецкий встретился со спортсменом из Алжира Надиибом Теммаром, который был тяжелее его на 40 кг.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков.

Днем в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской Чуйской и Таласской областях местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков, местами возможны грозы. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +17...+22

днем: +24...+29

Таласская область

ночью: +12...+17

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +15...+20

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +17...+22

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +9...+14

днем: +20...+25

Нарынская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

В Бишкеке ночью и в первой половине дня без осадков, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20...+22, максимальная температура воздуха днем +25...+27.