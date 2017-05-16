Negatiff: Потасовка в мечети, отравление в Казармане и отсутствие воды в Кадамжае

16 мая 2017, 8:02 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.

В селе Казарман Тогуз-Тороуского района Жалал-Абадской области 16 человек отравились после обеда в местном кафе.

"Вынесено постановление главного санитарного врача Тогуз-Тороуского района о приостановлении функционирования кафе "Эркин-Дыкан". При проверке санитарной службой данного кафе были выявлены нарушения требований санитарных норм по хранению пищевых продуктов", - говорится в сообщении.

Тысячи людей вышли в воскресенье на митинг против масштабного плана реновации Москвы, под которым власти российской столицы подразумевают снос старых домов и переселение их жильцов в новые квартиры.

Пришедшие на митинг люди опасаются, что программа массового сноса старых домов позволит городским властям признавать ветхим любое жилье и откроет дорогу для злоупотреблений, а также боятся, что их права собственности будут нарушены.

В результате обрушения аттракциона в парке имени А.Навои в городе Ош пострадало 8 человек.

Так, 14 мая примерно в 18:30 в парке рухнул аттракцион. С различными травмами в больницу были госпитализированы 6 человек, состояние одной из пострадавших - женщины, 1980 года рождения, оценивается как тяжелое. Двое граждан находятся в отделении травматологии городской больницы, трое детей находятся в различных отделениях медучреждения.

Возбуждено уголовное дело.

В сети появилось видео потасовки в одной из мечетей страны. Позднее стало известно, что потасовка между посетителями мечети произошла в Чуйской области.

На окраине Бишкека по ул.Курманжан Датки на пересечении с улицей Школьной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

В результате ДТП погиб мужчина, личность которого устанавливается. Также пострадали женщина и мужчина, которых на карете скорой помощи доставили в больницу.

В городе Кадамжай на протяжении 4 дней нет чистой воды. Об этом рассказал местный житель И.Толубаев.

По его словам, воду жителям города привозят на противопожарных машинах.

Причиной отключения подачи воды стали старые водопроводные трубы.