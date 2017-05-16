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Новости Кыргызстана

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Negatiff: Потасовка в мечети, отравление в Казармане и отсутствие воды в Кадамжае

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426069-ru.html

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16 мая 2017, 8:02       Комментарии

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Тысячи людей вышли в воскресенье на митинг против масштабного плана реновации Москвы, под которым власти российской столицы подразумевают снос старых домов и переселение их жильцов в новые квартиры.
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В результате обрушения аттракциона в парке имени А.Навои в городе Ош пострадало 8 человек.
Так, 14 мая примерно в 18:30 в парке рухнул аттракцион. С различными травмами в больницу были госпитализированы 6 человек, состояние одной из пострадавших - женщины, 1980 года рождения, оценивается как тяжелое. Двое граждан находятся в отделении травматологии городской больницы, трое детей находятся в различных отделениях медучреждения.
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В результате ДТП погиб мужчина, личность которого устанавливается. Также пострадали женщина и мужчина, которых на карете скорой помощи доставили в больницу.
В городе Кадамжай на протяжении 4 дней нет чистой воды. Об этом рассказал местный житель И.Толубаев.
По его словам, воду жителям города привозят на противопожарных машинах.
Причиной отключения подачи воды стали старые водопроводные трубы.

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