Посольство КР в РФ опровергло информацию, что в терминале "Почты России" граждан КР удерживают в рабстве

16 мая 2017, 7:57 Комментарии

Посольство Кыргызстана в России опровергло информацию, что на одной из грузовых терминалов "Почты России" в поселке Шарапово удерживают в рабстве граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

Эта информация была распространена в связи с появившимся в СМИ и соцсетях сообщением о высвобождении 20 кыргызстанок из рабства, а также удержании в рабстве 170 кыргызстанцев.

Сотрудник посольства, заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью СНГ Аскат Алиева, сотрудники представительства Госслужбы миграции и представительства МВД КР в РФ 15 мая выехали в Шарапово. В результате проверки было выявлено, что на объекте работают 82 гражданина Кыргызстана. Факты удерживания в рабстве не подтвердились. Все граждане осуществляют трудовую деятельность по собственному желанию, о чем они сообщили в ходе беседы.

Помимо этого, было осуществлено ознакомление с местом работы и условиями проживания. Граждане Кыргызстана на условия проживания не жалуются, заработную плату получают своевременно.

Представители посольство поговорили с представителями "Почты России" и руководством ООО "Техпромресурс", в котором работают граждане Кыргызстана. Также прошла встреча с руководством ООО "Техпромресурс" и 11 кыргызстанками, которые недавно уволились из ООО "Техпромресурс". Всем гражданам Кыргызстана зарплата была выплачена в полном объеме.

Отдельная беседа проведена с лицами, представляющимися активистами некой организации "Мекенчил мигранттар". Им разъяснили последствия распространения в СМИ и различных социальных сетях недостоверной информации.