Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

НАСА показало марсианский "бэтмобиль"НАСА показало марсианский "бэтмобиль"Negatiff: Потасовка в мечети, отравление в Казармане и отсутствие воды в КадамжаеNegatiff: Потасовка в мечети, отравление в Казармане и отсутствие воды в Кадамжае

Посольство КР в Москве за неделю получило 10 заявлений по уголовным делам и административному выдворению кыргызстанцев

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426067-ru.html

Похожие новости

В Екатеринбурге до смерти избили кыргызстанца

Посольство КР в РФ опровергло информацию, что в терминале "Почты России" граждан КР удерживают в рабстве

Вирус-рэкетир атаковал компьютеры кыргызстанцев

537 семей потерявших кров в Чон-Алае получили самую необходимую гумпомощь

В мае в Кыргызстане планируется провести Неделю ОДКБ в честь 15-летия организации

16 мая 2017, 8:05       Комментарии

За неделю в посольство Кыргызстана в Москве поступило 10 заявлений по вопросам уголовных дел, административного выдворения, снятия ограничения на въезд в Россию. Об этом сообщили в посольстве.
Сотрудники посольства совершили 9 выездов в морги, суды и ГСУ МВД, аэропорт "Шереметьево". Были оформлены 2 документа по доставке "груза 200" в Кыргызстан.
Посольство выдало 104 свидетельства на возвращение в Кыргызстан, из них 11 для граждан КР, находящихся в Центрах временного содержания иностранных граждан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум