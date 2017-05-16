Посольство КР в Москве за неделю получило 10 заявлений по уголовным делам и административному выдворению кыргызстанцев

16 мая 2017, 8:05 Комментарии

За неделю в посольство Кыргызстана в Москве поступило 10 заявлений по вопросам уголовных дел, административного выдворения, снятия ограничения на въезд в Россию. Об этом сообщили в посольстве.

Сотрудники посольства совершили 9 выездов в морги, суды и ГСУ МВД, аэропорт "Шереметьево". Были оформлены 2 документа по доставке "груза 200" в Кыргызстан.

Посольство выдало 104 свидетельства на возвращение в Кыргызстан, из них 11 для граждан КР, находящихся в Центрах временного содержания иностранных граждан.