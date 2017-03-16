Фермер, замдиректора завода и учитель стали депутатами местных кенешей (список)

16 мая 2017, 8:10 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 13 мая утвердила решения Тюпской, Ала-Букинской, Токмокской городской, Таласской городской, Таласской, Манасской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей.

Также ЦИК утвердила решения о передаче вакантных мандатов депутатов местных кенешей следующим за избранными депутатами кандидатам.

Список кандидатов, признанных избранными депутатами местных кенешей

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> Наименование местных кенешей

</td> <td> Ф.И.О. следующего избранного депутатом местного кенеша

</td> <td> Место работы, занимаемая должность

</td> <td> Решение ТИК о передаче вакантного мандата

</td> </tr> <tr> <td> Иссык-Кульская область

</td> </tr> <tr> <td> Тупский район

</td> </tr> <tr> <td> 1</td> <td> Ак-Булунский айылный

</td> <td> Иманкулов Малик Керимбекович

</td> <td> Фермер

</td> <td> №39, 16.03.2017

</td> </tr> <tr> <td> 2</td> <td> Сары-Булакский айылный

</td> <td> Жумабеков Арипжан Абдылдаевич

</td> <td> Веттехник

</td> <td> №39, 16.03.2017

</td> </tr> <tr> <td> 3</td> <td> Санташ айылный

</td> <td> Мергебаев Толукбай Иймашович

</td> <td> с.ш.Кен-Суу, завхоз

</td> <td> №39, 16.03.2017

</td> </tr> <tr> <td> 4</td> <td> Тогуз-Булак айылный

</td> <td> Мамбетакунов Эмиль Асакеевич

</td> <td> Член крестьянского хозяйства

</td> <td> №39, 16.03.2017

</td> </tr> <tr> <td> 5</td> <td> Ак-Булакский айылный

</td> <td> Отточко Олег Евгеньевич

</td> <td> АО "Курментыцемент", замдиректор

</td> <td> №40, 30.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> Жалал-Абадская область

</td> </tr> <tr> <td> Ала-Букинский район

</td> </tr> <tr> <td> 6</td> <td> Ала-Букинский айылный

</td> <td> Сулейманова Айнура Гуламкадырова

</td> <td> Ала-Букинский районный СЭС, врач бактериолог

</td> <td> №7, 17.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область

</td> </tr> <tr> <td> город Токмок

</td> </tr> <tr> <td> 7</td> <td> Токмокский городской

</td> <td> Исалиев Акылбек Жолдошович (Полит.партия справедливости и развития "АК")

</td> <td> "Севертрансгаз", филиал-ОсОО "Газпрома Кыргызстан", мастер

</td> <td> №31, 17.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> Таласская область

</td> </tr> <tr> <td> город Талас

</td> </tr> <tr> <td> 8</td> <td> Таласский городской

</td> <td> Момунбеков Бектурсун Жылдызович (п/п "Кыргызстан")

</td> <td> Агенство развития и инвестирования сообществ КР,специалист по Таласской области

</td> <td> №22, 21.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> Таласский район

</td> </tr> <tr> <td> 9</td> <td> Нуржановский айылный

</td> <td> Бердикеев нурлан бообекович

</td> <td> Временно не работает

</td> <td> №15, 05.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> Манасский район

</td> </tr> <tr> <td> 10

</td> <td> Кайынды айылдык

</td> <td> Сулайманов Багдат Кокоевич

</td> <td> с.ш. "Кайынды", учитель

</td> <td> №32, 04.05.2017

</td> </tr> </table>