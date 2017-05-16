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Вечером дождь — погода в Бишкеке на 16 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426065-ru.html

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В каких районах Бишкека, Чуйской и Ошской областей 16 мая отключат электричество

16 мая 2017, 7:32       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В Бишкеке ночью и в первой половине дня 16 мая без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, температура воздуха днем составит 25-27 градусов, в ночь на вторник ожидается +14...+16.
С 16 по 19 мая в Кыргызстане прогнозируются сильные дожди и похолодание. Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, в горных и предгорных районах будет селеопасно.

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