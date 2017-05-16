Участки автодороги в ущелье Ала-Арча планируют заасфальтировать на 26,9 млн сомов

16 мая 2017, 0:25 Комментарии

Аламединский районный дорожно-эксплуатационный строительный участок объявил тендер на асфальтобетонное покрытие автодороги Чон-Арык в государственном природном парке "Ала-Арча" за 26 млн 984 тыс. 729 сомов. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Тендер будет завершен 6 июня и состоит из двух лотов:

Лот №1 - Устройство асфальтобетонного покрытия участка 17-20 км автодороги Чон-Арык п/п Ала-Арча на 14 млн 997 тыс. 332 сома;

Лот №2 - Устройство асфальтобетонного покрытия участка 25,5-28 км автодороги Чон-Арык п/п Ала-Арча на 11 млн 987 тыс. 397 сомов.