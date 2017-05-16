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Новости Кыргызстана

Госкомитет по делам обороны объявил тендер на закупку двух печей для утилизации боеприпасов на 2 млн сомовГоскомитет по делам обороны объявил тендер на закупку двух печей для утилизации боеприпасов на 2 млн сомов

Участки автодороги в ущелье Ала-Арча планируют заасфальтировать на 26,9 млн сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426064-ru.html

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В связи с прокладкой теплосетей участок ул.Осмонкула закрыт для движения транспорта - мэрия

16 мая 2017, 0:25       Комментарии

Аламединский районный дорожно-эксплуатационный строительный участок объявил тендер на асфальтобетонное покрытие автодороги Чон-Арык в государственном природном парке "Ала-Арча" за 26 млн 984 тыс. 729 сомов. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Тендер будет завершен 6 июня и состоит из двух лотов:
Лот №1 - Устройство асфальтобетонного покрытия участка 17-20 км автодороги Чон-Арык п/п Ала-Арча на 14 млн 997 тыс. 332 сома;
Лот №2 - Устройство асфальтобетонного покрытия участка 25,5-28 км автодороги Чон-Арык п/п Ала-Арча на 11 млн 987 тыс. 397 сомов.

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