В Балыкчы пройдут сборы мобилизационного резерва среди призывников 35-40 лет

15 мая 2017, 22:59 Комментарии

В военных комиссариатах и сборных пунктах проводятся мероприятия по призыву граждан на сборы мобилизационного резерва. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана.

Согласно статьи 21 закона "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" граждане, достигшие 25 лет, не прошедшие военную или альтернативную службы, не имевшие отсрочку или освобождение от призыва, предоставленные решениями районных (городских) призывных комиссий, в случае отказа в возбуждении уголовного дела правоохранительными органами имеют право пройти сборы мобилизационного резерва.

На республиканских сборных пунктах в городах Бишкек, Балыкчы, Жалал-Абад, Ош проходит отправка призывников в возрасте от 25 до 40 лет на сборы мобилизационного резерва, которые будут проходить на базе учебного центра войсковой части 20636 в городе Балыкчы. На сборы привлекаются свыше 300 призывников.

Граждане, призванные на сборы принимают военную присягу, а по окончанию сборов зачисляются в запас и ставятся на учет военнообязанных первой категории.