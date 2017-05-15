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В Балыкчы пройдут сборы мобилизационного резерва среди призывников 35-40 лет

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426062-ru.html

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15 мая 2017, 22:59       Комментарии

В военных комиссариатах и сборных пунктах проводятся мероприятия по призыву граждан на сборы мобилизационного резерва. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана.
Согласно статьи 21 закона "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" граждане, достигшие 25 лет, не прошедшие военную или альтернативную службы, не имевшие отсрочку или освобождение от призыва, предоставленные решениями районных (городских) призывных комиссий, в случае отказа в возбуждении уголовного дела правоохранительными органами имеют право пройти сборы мобилизационного резерва.
На республиканских сборных пунктах в городах Бишкек, Балыкчы, Жалал-Абад, Ош проходит отправка призывников в возрасте от 25 до 40 лет на сборы мобилизационного резерва, которые будут проходить на базе учебного центра войсковой части 20636 в городе Балыкчы. На сборы привлекаются свыше 300 призывников.
Граждане, призванные на сборы принимают военную присягу, а по окончанию сборов зачисляются в запас и ставятся на учет военнообязанных первой категории.

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