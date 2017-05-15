В жилмассивах Арча-Бешик и Красный строитель 16 мая возможны перерывы в электроснабжении

15 мая 2017, 22:15 Комментарии

ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 16 мая в городе Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ул. Полевая, Широкая, Крымская, Хмельницкого, Тульская, Хвойная, пер. Цветочный, Черкчикский

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №270, №519

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Красный строитель (ул.2-я Гончарная, Рабочая, Бельская, Дубосековская, пер.Чон-Курганский, Красный строитель, Сары-Челекский, Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский)

</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №2062, №1512, №614

</td> </tr> <tr> <td> ул. Осмонкула, Баетова, Жумабека, пер.Аламединский, Урожайный

</td> <td> 10:00

</td> <td> 15:00

</td> <td> замена ТП №1608

</td> </tr> <tr> <td> ул. Салиевой

</td> <td> 09:00

</td> <td> 14:00

</td> <td> профилактические работы ТП №1866

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> мкр. Джал 23 № 24

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик (ул.Жайыл баатыра); ул.Кайназаровой, Дэн Сяопина, Абдраева, Шуш-Тубе, Орозова, Месароша

</td> <td> 12:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> ремонт оборудования ТП №3165, №1412

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с. Байтик (ул.Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "25-Киргизии"

</td> </tr> <tr> <td> с. Васильевка (северняя часть), Берлик (ул.Жумалы)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Берлик"

</td> </tr> <tr> <td> с. Виноградное, Полевое, Прибойное

</td> <td> профилактические работы на подстанции "Ленинская"

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с. Чат-Кёль, Первомайское, Восточное

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Учхоз"

</td> </tr> <tr> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Полярная, Степная, Комсомольская, Северная)

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 0,4 кВ от ТП №926

</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул. Калинина)

</td> <td> профилактические работы на КЛ 0,4 кВ от ТП №1119

</td> </tr> <tr> <td> Московский

</td> <td> с. Беш-Терек

</td> <td> 08:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы ОАО НЭСК на подстанции "Беш-Терек"

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> Кара-Балта (ул.Кожомбердиева №19-31, Мира №2-10)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> </table>