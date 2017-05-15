В жилмассивах Арча-Бешик и Красный строитель 16 мая возможны перерывы в электроснабжении

15 мая 2017, 22:15 Комментарии
ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 16 мая в городе Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ул. Полевая, Широкая, Крымская, Хмельницкого, Тульская, Хвойная, пер. Цветочный, Черкчикский
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №270, №519
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Красный строитель (ул.2-я Гончарная, Рабочая, Бельская, Дубосековская, пер.Чон-Курганский, Красный строитель, Сары-Челекский, Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский)
</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №2062, №1512, №614
</td> </tr> <tr> <td> ул. Осмонкула, Баетова, Жумабека, пер.Аламединский, Урожайный
</td> <td> 10:00
</td> <td> 15:00
</td> <td> замена ТП №1608
</td> </tr> <tr> <td> ул. Салиевой
</td> <td> 09:00
</td> <td> 14:00
</td> <td> профилактические работы ТП №1866
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> мкр. Джал 23 № 24
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик (ул.Жайыл баатыра); ул.Кайназаровой, Дэн Сяопина, Абдраева, Шуш-Тубе, Орозова, Месароша
</td> <td> 12:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> ремонт оборудования ТП №3165, №1412
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Байтик (ул.Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "25-Киргизии"
</td> </tr> <tr> <td> с. Васильевка (северняя часть), Берлик (ул.Жумалы)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Берлик"
</td> </tr> <tr> <td> с. Виноградное, Полевое, Прибойное
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Ленинская"
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Чат-Кёль, Первомайское, Восточное
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Учхоз"
</td> </tr> <tr> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Полярная, Степная, Комсомольская, Северная)
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 0,4 кВ от ТП №926
</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул. Калинина)
</td> <td> профилактические работы на КЛ 0,4 кВ от ТП №1119
</td> </tr> <tr> <td> Московский
</td> <td> с. Беш-Терек
</td> <td> 08:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы ОАО НЭСК на подстанции "Беш-Терек"
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> Кара-Балта (ул.Кожомбердиева №19-31, Мира №2-10)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> </table>