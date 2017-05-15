 
Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Балыкчы пройдут сборы мобилизационного резерва среди призывников 35-40 летВ Балыкчы пройдут сборы мобилизационного резерва среди призывников 35-40 летБудет ли платной "цифра" и что делать без ресивера — все о ЦТВБудет ли платной "цифра" и что делать без ресивера — все о ЦТВ

В жилмассивах Арча-Бешик и Красный строитель 16 мая возможны перерывы в электроснабжении

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426061-ru.html

Похожие новости

Эксперты предупреждают о возможной новой волне кибератак

В Кыргызстане запускается марафон по сбору средств на строительство исламского центра

Уровень рек поднимается — возможно подтопление домов в ряде сел КР

Красный Полумесяц распределяет гумпомощь пострадавшим семьям в Чон-Алае

Спецслужбы Великобритании предупредили о новых возможных атаках WannaCry

15 мая 2017, 22:15       Комментарии

ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 16 мая в городе Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ул. Полевая, Широкая, Крымская, Хмельницкого, Тульская, Хвойная, пер. Цветочный, Черкчикский
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №270, №519
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Красный строитель (ул.2-я Гончарная, Рабочая, Бельская, Дубосековская, пер.Чон-Курганский, Красный строитель, Сары-Челекский, Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский)
</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №2062, №1512, №614
</td> </tr> <tr> <td> ул. Осмонкула, Баетова, Жумабека, пер.Аламединский, Урожайный
</td> <td> 10:00
</td> <td> 15:00
</td> <td> замена ТП №1608
</td> </tr> <tr> <td> ул. Салиевой
</td> <td> 09:00
</td> <td> 14:00
</td> <td> профилактические работы ТП №1866
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> мкр. Джал 23 № 24
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик (ул.Жайыл баатыра); ул.Кайназаровой, Дэн Сяопина, Абдраева, Шуш-Тубе, Орозова, Месароша
</td> <td> 12:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> ремонт оборудования ТП №3165, №1412
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Байтик (ул.Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "25-Киргизии"
</td> </tr> <tr> <td> с. Васильевка (северняя часть), Берлик (ул.Жумалы)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Берлик"
</td> </tr> <tr> <td> с. Виноградное, Полевое, Прибойное
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Ленинская"
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Чат-Кёль, Первомайское, Восточное
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Учхоз"
</td> </tr> <tr> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Полярная, Степная, Комсомольская, Северная)
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 0,4 кВ от ТП №926
</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул. Калинина)
</td> <td> профилактические работы на КЛ 0,4 кВ от ТП №1119
</td> </tr> <tr> <td> Московский
</td> <td> с. Беш-Терек
</td> <td> 08:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы ОАО НЭСК на подстанции "Беш-Терек"
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> Кара-Балта (ул.Кожомбердиева №19-31, Мира №2-10)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> </table>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум