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Будет ли платной "цифра" и что делать без ресивера — все о ЦТВ

 

Фотографии: sputnik.kg

   

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426060-ru.html

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15 мая 2017, 21:30       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. В Кыргызстане сегодня, 15 мая, произошло историческое событие - отключено аналоговое телевещание.
Где оно останется, какие каналы будут бесплатными и что делать тем, кто не приобрел ресиверы? Ответы на самые актуальные вопросы, связанные с отключением аналогового телевещания, читайте в материале Sputnik Кыргызстан.
На вопросы ответили специалисты Государственного комитета информационных технологий и связи, Министерства культуры и информации и Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания.
Зачем мы переходим на ЦТВ?
Кыргызстан, отключая аналоговое телевещание, выполняет международные обязательства. Кроме этого, есть и существенная практическая польза - аналоговый сигнал сильно "загрязняет" эфир и мешает распространению качественного Интернета и сотовой связи. Поэтому отключение существенно "очистит" место для них.
Должен ли я платить за просмотр с переходом на цифровое телевидение?
Всего имеется три пакета каналов: социальный и два коммерческих. Социальный - это каналы, вещание которых по всей территории страны гарантирует государство, они бесплатные. Сейчас в него входит 13 каналов, но их число планируется увеличивать.
Термин "коммерческий" не означает, что за их просмотр населению нужно платить. Телекомпании сами платят за трансляцию владельцам мультиплекса. То есть пока все три пакета бесплатные.
В будущем владелец коммерческого телевидения может закодировать свой канал и сделать его платным. Для просмотра такого канала потребуется специальный декодер.
Сколько каналов будет показывать ЦТВ?
Государство по всей территории страны обеспечивает вещание 13 каналов (социальный пакет).
Коммерческие пакеты зависят от желания и возможностей каждого канала, который сам определяет, в каких областях будет вещать. Таким образом, минимум каждому кыргызстанцу будут доступны 13 каналов.
В настоящее время больше всего каналов можно увидеть в Бишкеке - 54, в Оше более 20.
Все цифровые каналы будут бесплатными?
Да, пока все цифровые эфирные каналы будут бесплатными для населения. Исключение - кабельные цифровые каналы, но они сейчас и так платные.
У меня не "ловит" цифровое телевидение, что делать?
Убедитесь, что вы находитесь в зоне приема ЦТВ. В тех удаленных населенных пунктах, где отсутствует "цифра", будет функционировать аналоговое вещание до момента установки цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов (ЦАТР).
Затем проверьте правильность подключения ресивера. Убедитесь, что антенна расположена в правильном направлении (в сторону передатчика). Она должна принимать сигнал ДМВ, то есть рассчитана на прием дециметровых волн. Старые антенны для приема метрового диапазона не будут работать.
Запустите автоматическую настройку на ресивере.
Коснется ли отключение аналогового вещания кабельного телевидения?
Нет. На него не распространяется отключение.
У меня в населенном пункте невозможно установить ЦАТР, значит, у меня нет доступа к цифровому телевидению?
Идет работа по установке спутниковых приемных устройств в таких селах. Жителям необходимо купить ресивер и "тарелку". Их стоимость - от 3,5 до 6 тысяч сомов.
У меня нет ресивера, что делать?
Для просмотра ЦТВ необходим телевизор с поддержкой DVB-T2 или ресивер, который подключается к вашему телевизору. Без выполнения этих условий прием ЦТВ невозможен.
Государство создало условия для просмотра разнообразных каналов на любой вкус: фильмов, детских, новостных и других. При этом о необходимости приобретения ресиверов говорилось с 2015 года.

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