Горячая линия — Куда бишкекчане могут обратиться по вопросам цифрового телерадиовещания?

15 мая 2017, 20:48 Комментарии

С 15 мая в Кыргызстане было отключено аналоговое вещание. В связи с этим мэрия города Бишкек сообщает телефоны горячих линий по вопросам цифрового телерадиовещания. Жители столицы за дополнительной информацией могут обратиться по следующим номерам телефонов горячих линий:

- Оперативный штаб Ленинского района по организации решений вопросов по переходу на цифровое телерадиовещание (ЦТВ) - 656879, 656910, 656894.

Ответственные: Джунусова Айзада Самудиновна - (0770)007735, 656879 / Исаева Бермет Каримовна - (0777)110629, 656910.

- Оперативный штаб Октябрьского района - 576380, 510207, 578900, 512240, 510201, 514520.

Ответственные: Давлетбакова Венера Алиевна - 576650, (0701)833855 / Алжанбаева Гульжан Жумакадыровна - 577430, (0701)522594 / Бейшенова Замиркуль Омокеевна - 510201, (0555)028955.

- Оперативный штаб Свердловского района - 531583.

Ответственные: Джунушева Джамиля Кадырбековна - 531583.

Ответственные от МТУ: 687993, 689842, (0550)250939 (МТУ №17), 435897, (0772)562647 (МТУ №18), 633291, 633357, (0555)359730 (МТУ №19), 390691, 390214, (0778)042521 (МТУ №20), 484267, 484270, (0553)601003 (МТУ №21).

- Оперативный штаб Первомайского района - 670512, 670530 (Районное управление социального развития).

Ответственные: Кочкоров Арген - 621156, (0550)540354

Ответственные от МТУ: 547006 (МТУ №12), 460643 (МТУ №13), 328267 (МТУ №14), 354221 (МТУ №15), 354553, 679538, 891430 (МТУ №16).

- Управление культуры мэрии Бишкека - Ответственный: Токтогул уулу Тургун - 594889, (0771)192350.

- Управление социального развития мэрии Бишкека - 664609. Ответственный: Токтосунов Арлен Сааданович - (0700)236647.

- Служба оперативного реагирования 185 мэрии Бишкека - 613729, 625830

- ОАО "РПО РМТР" (республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания) - по техническим вопросам по подключению.

Ответственный: Улук Касмамбетов: 601870