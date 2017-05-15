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Кыргызстан может стать логистическим центром для Taobao — Атамбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426058-ru.html

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Атамбаев предложил на форуме "Один пояс – один путь" поставлять интернет из КНР в Европу через КР

В мае в Кыргызстане планируется провести Неделю ОДКБ в честь 15-летия организации

15 мая 2017, 20:57       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поддержал идею лидера Китая Си Цзиньпина о строительстве цифрового Шелкового пути, сообщает пресс-служба главы государства.
Атамбаев выступил на заседании круглого стола лидеров стран-участниц форума "Один пояс - один путь".
"Мы хотели бы поддержать идею председателя Си Цзиньпиня о строительстве цифрового Шелкового пути, о чем он сказал вчера в своем докладе", - сказал Атамбаев.
Он выразил готовность к сопряжению концепции "Один пояс - один путь" с национальной программой "Таза коом". Также он предложил приступить к реализации двух задач.
"Первое, расширение сети волоконно-оптических линий передачи (ВОЛС), проходящих из Китая в Европу через территорию Кыргызстана. Если ВОЛС будут проходить через Кыргызстан, то скорость передачи данных увеличится в десятки раз от Гонконга и Шанхая до Берна и Рима, Будапешта и Брюсселя, до Праги и Мадрида", - предложил Атамбаев.
Другое предложение Атамбаева включает построение высокотехнологических логистических центров и развитие совместной электронной торговли.
"В условиях роста таких интернет-гигантов как например Alibaba, Taobao, Кыргызстан может стать страной наилучшего благоприятствования для построения логистических центров для ускорения выполнения Интернет заказов для потребителей стран большой Евразии", - сказал Атамбаев.
По его словам, в рамках идеи нового Шелкового пути Кыргызстан поддерживает проект строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".
Taobao.com - китайский интернет-магазин, ориентированный на конечного потребителя. Сайт выступает посредником между покупателем и продавцом. Создан компанией Alibaba Group.
В 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Речь идет о формировании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. В рамках инициативы планируется реализовать два проекта: "Морской Шелковый путь XXI века" и "Экономический пояс Шелкового пути". Идет работа по сопряжению последнего с Евразийским экономическим союзом.

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