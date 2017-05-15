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Вирус-рэкетир атаковал компьютеры кыргызстанцев

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426057-ru.html

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15 мая 2017, 20:17       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Вирусная программа WannaCry 2.0 атаковала компьютеры кыргызстанцев. Одним из них стал бишкекчанин Иван Шульдяков, который рассказал подробности корреспонденту Sputnik Кыргызстан.
В конце прошлой недели несколько компаний и организаций в странах Европы и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием неизвестной вредоносной программы. Она блокирует компьютеры и требует за их разблокировку оплату в биткоинах (виртуальная валюта, конвертируемая в наличные деньги).
Со слов Шульдякова, вирус поразил его компьютер в пятницу, 12 мая. На экране появилось окно "Wana Decrypt0r 2.0" с предупреждением, что устройство атаковано, а файлы зашифрованы. Вредоносная программа потребовала перечислить 300 долларов на биткоин-кошелек в течение трех часов. По локальной сети заразились несколько компьютеров.
"Проблему решили следующим образом: обновили базу антивируса и просканировали память. Тело вируса было удалено, но около 90 процентов файлов остались зашифрованными. Также были заражены системные файлы, из-за чего через день на компьютерах появлялся синий "экран смерти" (критическая системная ошибка. - Ред.)", - рассказал кыргызстанец.
Масштабы заражения Согласно неофициальным данным, в Кыргызстане вирусом заражено около 200-300 компьютеров, сообщил агентству Sputnik специалист центра информационной безопасности СERT-KG Антон Кирсанов.
К настоящему времени хакерам удалось заработать порядка 42 тысяч долларов, пишет издание The Guardian. Атаке подверглись около 200 тысяч человек примерно в 150 странах - от России до Австралии. По оценкам экспертов, количество зараженных компьютеров будет расти, как и сумма собранных злоумышленниками средств.
Советы специалиста По словам Кирсанова, вирус особенно опасен для компьютеров, на которых не настроено автоматическое обновление антивирусных баз. Защититься от вредоносной программы поможет и обновление Windows. Эксперт сообщил, что месяц назад компания выпустила актуальные пакеты обновлений, где исправлена уязвимость, которой пользуется "червь". Это касается всех версий данной операционной системы.

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