 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вице-премьер Ж.Разаков поручил ускорить доставку стройматериалов в села, пострадавшие от землетрясенияВице-премьер Ж.Разаков поручил ускорить доставку стройматериалов в села, пострадавшие от землетрясенияГосорганам поручено ускорить доставку стройматериалов в села Чон-Алайского района, пострадавшие от землетрясенияГосорганам поручено ускорить доставку стройматериалов в села Чон-Алайского района, пострадавшие от землетрясения

Состав официальной делегации Кыргызстана, сопровождающей А.Атамбаева в Китае

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426055-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан выражает готовность к сопряжению концепции "Один пояс – один путь" с "Таза коом" - А.Атамбаев

А.Атамбаев подписал указ о выходе из гражданства КР 125 человек (фамилии)

Состоялась первая сессия форума "Один пояс – один путь" в Пекине

А.Атамбаев подписал указ о приеме в гражданство 175 человек

Шоу Великая Авто-битва состоялось в Канте - фото

15 мая 2017, 19:47       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 15 мая находится в Пекине с рабочим визитом.
В состав официальной делегации Кыргызстана вошли:
- президент Алмазбек Атамбаев,
- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев,
- министр финансов Арзыбек Кожошев,
- заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева,
- посол Кыргызстана в Китае Азамат Усенов,
- советник президента Калыкбек Султанов.
В рамках рабочего визита в Китай А.Атамбаев принял участие в заседании круглого стола лидеров стран-участниц форума "Один пояс - один путь".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум