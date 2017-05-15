Состав официальной делегации Кыргызстана, сопровождающей А.Атамбаева в Китае

15 мая 2017, 19:47 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 15 мая находится в Пекине с рабочим визитом.

В состав официальной делегации Кыргызстана вошли:

- президент Алмазбек Атамбаев,

- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев,

- министр финансов Арзыбек Кожошев,

- заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева,

- посол Кыргызстана в Китае Азамат Усенов,

- советник президента Калыкбек Султанов.

В рамках рабочего визита в Китай А.Атамбаев принял участие в заседании круглого стола лидеров стран-участниц форума "Один пояс - один путь".