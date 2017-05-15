Состав официальной делегации Кыргызстана, сопровождающей А.Атамбаева в Китае

15 мая 2017, 19:47 Комментарии
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 15 мая находится в Пекине с рабочим визитом.
В состав официальной делегации Кыргызстана вошли:
- президент Алмазбек Атамбаев,
- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев,
- министр финансов Арзыбек Кожошев,
- заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева,
- посол Кыргызстана в Китае Азамат Усенов,
- советник президента Калыкбек Султанов.
В рамках рабочего визита в Китай А.Атамбаев принял участие в заседании круглого стола лидеров стран-участниц форума "Один пояс - один путь".