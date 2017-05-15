 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Состав официальной делегации Кыргызстана, сопровождающей А.Атамбаева в КитаеСостав официальной делегации Кыргызстана, сопровождающей А.Атамбаева в КитаеБиометрические паспорта КР изучают в России, Казахстане и УзбекистанеБиометрические паспорта КР изучают в России, Казахстане и Узбекистане

Госорганам поручено ускорить доставку стройматериалов в села Чон-Алайского района, пострадавшие от землетрясения

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426054-ru.html

Похожие новости

Вице-премьер Ж.Разаков поручил ускорить доставку стройматериалов в села, пострадавшие от землетрясения

Пострадавшим от землетрясения чон-алайцам передали гумпомощь

В Чон-Алай доставлен гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения

В Кыргызстане откроют Реабилитационный центр для пострадавших от пыток и жестокого обращения

На счет МЧС поступило почти 2,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

15 мая 2017, 19:41       Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков 15 мая в ходе рабочего совещания поручил ускорить доставку стройматериалов в села Чон-Алайского района Ошской области, пострадавшие от землетрясения.
Как сообщила пресс-служба правительства, Ж.Разаков подчеркнул важность скорейшей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и ужесточения контроля за деятельностью госорганов в данном направлении.
Вице-премьер-министр поручил ускорить работы по определению необходимого количества строительных материалов жителям пострадавших от землетрясения сел Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области для их оперативной доставки в пострадавшие зоны.
Жениш Разаков отметил важность усиления полного комплекса предупредительных работ по чрезвычайным происшествиям. "Помимо проведения заблаговременных предупредительных работ необходимо на постоянной основе проводить разъяснения среди местного населения о правилах поведения во время природных катаклизмов и о необходимости сохранения всех соответствующих норм, в том числе и сейсмических при строительстве жилых домов", - подчеркнул Ж.Разаков.
Он поручил госорганам провести разъяснительные мероприятия в социальных и образовательных учреждениях региона и рассмотреть возможность восстановления необходимых документов на жилые дома для увеличения охвата населения по страхованию от пожаров и стихийных бедствий.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум