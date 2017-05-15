Госорганам поручено ускорить доставку стройматериалов в села Чон-Алайского района, пострадавшие от землетрясения

15 мая 2017, 19:41 Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков 15 мая в ходе рабочего совещания поручил ускорить доставку стройматериалов в села Чон-Алайского района Ошской области, пострадавшие от землетрясения.

Как сообщила пресс-служба правительства, Ж.Разаков подчеркнул важность скорейшей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и ужесточения контроля за деятельностью госорганов в данном направлении.

Вице-премьер-министр поручил ускорить работы по определению необходимого количества строительных материалов жителям пострадавших от землетрясения сел Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области для их оперативной доставки в пострадавшие зоны.

Жениш Разаков отметил важность усиления полного комплекса предупредительных работ по чрезвычайным происшествиям. "Помимо проведения заблаговременных предупредительных работ необходимо на постоянной основе проводить разъяснения среди местного населения о правилах поведения во время природных катаклизмов и о необходимости сохранения всех соответствующих норм, в том числе и сейсмических при строительстве жилых домов", - подчеркнул Ж.Разаков.

Он поручил госорганам провести разъяснительные мероприятия в социальных и образовательных учреждениях региона и рассмотреть возможность восстановления необходимых документов на жилые дома для увеличения охвата населения по страхованию от пожаров и стихийных бедствий.