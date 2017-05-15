В Баткене создан оперативный штаб для решения техвопросов по переходу на ЦТВ

15 мая 2017, 19:18 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Во исполнения протокольных поручений по переходу на ЦТВ премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в Баткенской области создан оперативный штаб для решения технических вопросов по переходу страны на цифровое телерадиовещание. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства КР в Баткенской области.

Полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области Абиш Халмурзаев провел совещание по переходу страны на цифровое телерадиовещание с заместителями глав районных государственных администраций, вице-мэрами городов, руководителями областных структур и ответственными сотрудниками областных служб. Он поручил соответствующим лицам активно проводить разъяснительную работу среди населения в связи с отключением аналогового телевидения с 15 мая 2017 года.

Жители Баткенской области за дополнительной информацией могут обратиться по следующим номерам телефонов горячих линий:

1. Аппарат полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области

- Чынара Тажибаева, главный специалист отдела регионального развития, Тел: 0770 105 333, 0555 816 331;

2. Представители первого территориального управления радиорелейных магистралей (ТУРМ-1):

- Баткенский район и город Баткен – Азамат Амиров, Тел: 0550 905 838

- Лейлекский район и город Сулюкта – Пардабай Бабраимов. Тел: 0770 533 005

- Кадамжайский район и город Кызыл-Кия - Ырысбаев Азиз. Тел: 0550 186 053

3. Баткенская районная государственная администрация (РГА)

- заместитель главы Баткен РГА - Таалайбек Ибраимов. Тел: 0772 070 303

4. Кадамжайская районная государственная администрация (РГА)

- заместитель главы Кадамжай РГА - Жаныбек Исаков. Тел:0772 923 398, 0552 923 398

5. Лейлекская районная государственная администрация (РГА)

- заместитель главы Лейлек РГА - Абдикасыт Исаев. Тел: 0772 326 369

6. Мэрия города Баткен

- Первый вице-мэр Мамасыдык Султанов. Тел: 0777 450 005

7. Мэрия города Кызыл-Кия

- Первый вице-мэр Адилжан Гапаров. Тел: 0772 232 324

8. Мэрия города Сулюкта

- Первый вице-мэр Бавабек Ташев. Тел: 0773 121 962