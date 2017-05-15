В Баткене создан оперативный штаб для решения техвопросов по переходу на ЦТВ

15 мая 2017, 19:18 Комментарии
Бишкек, 15 мая /Кабар/. Во исполнения протокольных поручений по переходу на ЦТВ премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в Баткенской области создан оперативный штаб для решения технических вопросов по переходу страны на цифровое телерадиовещание. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства КР в Баткенской области.
Полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области Абиш Халмурзаев провел совещание по переходу страны на цифровое телерадиовещание с заместителями глав районных государственных администраций, вице-мэрами городов, руководителями областных структур и ответственными сотрудниками областных служб. Он поручил соответствующим лицам активно проводить разъяснительную работу среди населения в связи с отключением аналогового телевидения с 15 мая 2017 года.
Жители Баткенской области за дополнительной информацией могут обратиться по следующим номерам телефонов горячих линий:
1. Аппарат полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области
- Чынара Тажибаева, главный специалист отдела регионального развития, Тел: 0770 105 333, 0555 816 331;
2. Представители первого территориального управления радиорелейных магистралей (ТУРМ-1):
- Баткенский район и город Баткен – Азамат Амиров, Тел: 0550 905 838
- Лейлекский район и город Сулюкта – Пардабай Бабраимов. Тел: 0770 533 005
- Кадамжайский район и город Кызыл-Кия - Ырысбаев Азиз. Тел: 0550 186 053
3. Баткенская районная государственная администрация (РГА)
- заместитель главы Баткен РГА - Таалайбек Ибраимов. Тел: 0772 070 303
4. Кадамжайская районная государственная администрация (РГА)
- заместитель главы Кадамжай РГА - Жаныбек Исаков. Тел:0772 923 398, 0552 923 398
5. Лейлекская районная государственная администрация (РГА)
- заместитель главы Лейлек РГА - Абдикасыт Исаев. Тел: 0772 326 369
6. Мэрия города Баткен
- Первый вице-мэр Мамасыдык Султанов. Тел: 0777 450 005
7. Мэрия города Кызыл-Кия
- Первый вице-мэр Адилжан Гапаров. Тел: 0772 232 324
8. Мэрия города Сулюкта
- Первый вице-мэр Бавабек Ташев. Тел: 0773 121 962