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537 семей потерявших кров в Чон-Алае получили самую необходимую гумпомощь

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/537-semei...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426052-ru.html

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Пострадавшим от землетрясения чон-алайцам передали гумпомощь

15 мая 2017, 19:28       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Национальная команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца КР совместно с МЧС КР распределила помощь 537 наиболее пострадавшим семьям в Чон-Алае. Об этом сообщает пресс-служба Красного полумесяца КР.
Вчера 14 мая 2017 года семьи, пострадавшие в результате серий разрушительных землетрясений в Чон-Алайском районе, получили гуманитарную помощь от Красного Полумесяца Кыргызстана. По спискам, предоставленным местными органами власти, 5 сел Чон-Алайского района подверглись разрушительному воздействию стихийного бедствия: Кара-Мык, Кара-Тейит, Шибээ, Жекенди, Чулук.
Наиболее пострадали 537 семей, чьи дома не подлежат проживанию либо нуждаются в тщательном ремонте. На данный момент жильцы находятся в палатках, предоставленных МЧС КР.
пострадавшее население получило непродовольственные товары в виде: брезентов, канистр для чистой воды, кухонных наборов, одеял, ведер, и мыла.
Всего было роздано: 2 тыс 685 одеял, 250 брезентов, ведер и пластиковых контейнеров – по 537 штук, количество мыла – 1611 штук.

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