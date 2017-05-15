Местами дожди — погода по Кыргызстану на 16 мая

15 мая 2017, 19:14 Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. На всей территории Кыргызстана 16 мая пройдут кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью будет 22 градуса тепла, днем 24-29.

В Таласской области в ночное время +12...+17, днем термометры покажут до 28 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 15-20 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +25...+30.

В Иссык-Кульской области ночью около 14 градусов со знаком "плюс", днем ожидается 25 тепла.

В Нарынской области ночью будет +8...+13, днем прогнозируется до 26 градусов.

В Оше ночью 20 градусов выше нуля, днем от 25 до 27.

В Бишкеке ночью и в первой половине дня без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза. Ночная температура составит +20...+23, дневная - 27 градусов.