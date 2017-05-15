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Биометрические паспорта КР изучают в России, Казахстане и Узбекистане

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426050-ru.html

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15 мая 2017, 19:33       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Биометрические паспорта Кыргызстана изучают в России, Казахстане и Узбекистане, сообщил пресс-секретарь Государственной регистрационной службе (ГРС) Мелис Эржигитов.
По его словам, биометрические паспорта проходят процедуру легализации. При введении документов нового образца страна обязана проинформировать соседей о сроках их выпуска. С этими паспортами должны ознакомиться госструктуры, работающие на границах: таможенные и пограничные службы, министерства иностранных дел и другие.
"Это делается для того, чтобы сотрудники данных структур знали, как выглядят биометрические паспорта Кыргызстана", - пояснил Эржигитов.
В первой половине апреля образцы биометрических паспортов КР вместе с описанием были направлены по дипломатическим каналам казахстанской, российской и узбекистанской сторонам. Ожидается, что процесс легализации завершится к концу мая, сказал пресс-секретарь.
ГРС просит кыргызстанцев, отправляющихся в государства ближнего зарубежья, иметь при себе заграничные (общегражданские) паспорта.
Какой будет процедура замены старых ID-card на новые, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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