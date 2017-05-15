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Атамбаев предложил на форуме "Один пояс – один путь" поставлять интернет из КНР в Европу через КР

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426049-ru.html

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Какие документы подписала КР на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине

15 мая 2017, 19:10       Комментарии

Пекин, 15 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступая на форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в Пекине предложил поставлять интернет из Китая в Европе через территорию Кыргызстана и построить высокотехнологические логистические центры и совместно развить электронную торговлю.
А.Атамбаев заявил о готовности Кыргызстана к сопряжению концепции "Один пояс - один путь" с национальной программой "Таза коом" в целях взаимовыгодного сотрудничества и совместного процветания.
Президент Алмазбек Атамбаев предложил приступить к реализации двух следующих задач.
Первое, расширение сети волоконно-оптических линий передачи (ВОЛС), проходящих из Китая в Европу через территорию Кыргызстана. "Если ВОЛС будут проходить через Кыргызстан, то скорость передачи данных увеличится в десятки раз от Гонконга и Шанхая до Берна и Рима, Будапешта и Брюсселя, до Праги и Мадрида", - сказал он.
Второе, построение высокотехнологических логистических центров и развитие совместной электронной торговли. "В условиях роста таких интернет-гигантов как например Aлибаба, Taobao, Кыргызстан может стать страной наилучшего благоприятствования для построения логистических центров для ускорения выполнения Интернет заказов для потребителей стран большой Евразии, как сказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, имея ввиду весь наш континент "Евразия", - отметил главы Кыргызстана.
По словам А.Атамбаева, в рамках идеи нового Шелкового пути Кыргызстан поддерживает проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".
"Данная дорога будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии и предоставлению прямого и удобного выхода к портам Персидского залива и Тихого океана. И, к тому же, в целом данный проект в полной мере соответствует целям "Одного пояса, одного пути" в части создания новых и альтернативных транспортных коридоров", - подчеркнул Президент.
Глава государства также отметил, что сегодня в Кыргызстане функционируют четыре международные автомобильные магистрали, которые входят в международный транспортный коридор, реабилитированы и соответствуют необходимым стандартам. "Кроме того в 2018 году завершается строительство альтернативной автомобильной дороги "Север-Юг" международного класса, проходящую в Китай через Кыргызстан", - сказал А.Атамбаев.

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