По вопросу вещания кабельного телевидения необходимо обращаться напрямую в компании - правительство

15 мая 2017, 19:15 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. По вопросу вещания кабельного, спутникового и интернет телевидения необходимо обращаться напрямую в компании, предоставляющие такие услуги. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В связи с тем, что в социальных сетях появилась информация об отключении кабельного телевидения, вносим следующее уточнение.

В настоящее время в городе Бишкек, Чуйской области, городах Ош и Джалал-Абад коммерческую деятельность осуществляют частные операторы связи и интернет-провайдеры, которые оказывают услуги коммерческого телевидения. Услуги данными компаниями предоставляются на коммерческой, платной основе.

При подключении к кабельному или спутниковому телевидению каждому абоненту устанавливается телеприставка или же спутниковый ресивер, который также как и обычный ресивер подключается к телевизору. После подключения абонент кабельного или спутникового телевидения получает возможность смотреть порядка 100 (ста) и более телеканалов.

Относительно условий и порядка работы компаний, предоставляющих услуги кабельного, спутникового и интернет телевидения, необходимо обращаться напрямую в технические службы поддержки компаний, предоставляющих населению услуги кабельного, спутникового или интернет телевидения.

Правительство Кыргызской Республики несет ответственность только за вещание 13 телеканалов, включенных в Социальный пакет телеканалов эфирного наземного вещания, который граждане страны могут смотреть в цифровом формате совершенно бесплатно.