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Атамбаев предложил на форуме "Один пояс – один путь" поставлять интернет из КНР в Европу через КРАтамбаев предложил на форуме "Один пояс – один путь" поставлять интернет из КНР в Европу через КР

По вопросу вещания кабельного телевидения необходимо обращаться напрямую в компании - правительство

Источник:
http://kabar.kg/news/po-vopros...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426048-ru.html

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15 мая 2017, 19:15       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. По вопросу вещания кабельного, спутникового и интернет телевидения необходимо обращаться напрямую в компании, предоставляющие такие услуги. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В связи с тем, что в социальных сетях появилась информация об отключении кабельного телевидения, вносим следующее уточнение.
В настоящее время в городе Бишкек, Чуйской области, городах Ош и Джалал-Абад коммерческую деятельность осуществляют частные операторы связи и интернет-провайдеры, которые оказывают услуги коммерческого телевидения. Услуги данными компаниями предоставляются на коммерческой, платной основе.
При подключении к кабельному или спутниковому телевидению каждому абоненту устанавливается телеприставка или же спутниковый ресивер, который также как и обычный ресивер подключается к телевизору. После подключения абонент кабельного или спутникового телевидения получает возможность смотреть порядка 100 (ста) и более телеканалов.
Относительно условий и порядка работы компаний, предоставляющих услуги кабельного, спутникового и интернет телевидения, необходимо обращаться напрямую в технические службы поддержки компаний, предоставляющих населению услуги кабельного, спутникового или интернет телевидения.
Правительство Кыргызской Республики несет ответственность только за вещание 13 телеканалов, включенных в Социальный пакет телеканалов эфирного наземного вещания, который граждане страны могут смотреть в цифровом формате совершенно бесплатно.

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