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День 15 Мая: Кандидат от СДПК почти известен

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426047-ru.html

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Стали известны пять финалисток конкурса "Мисс футбол"

15 мая 2017, 18:43       Комментарии

Сегодня председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев рассказал, как он пояснил, о центральном месте в Национальной стратегии устойчивого развития - проекте "Таза коом".
Первым делом он пояснил, что проект структурно оформился: решения будет принимать Совет по реализации проекта, исполнять решения будет Госкомитет информационных технологий. Также при Госкомитете будет работать экспертно-аналитическая группа. "Решения Совета обязательны для исполнения всеми госорганами", - пояснил он.
Порядок перечисления членов Совета, правда, был очень своеобразным. Шаршембиев сначала сказал, что председателем будет премьер-министр, также туда входят заместитель Верховного суда, сопредседателем будет...
После этого момента наступила пауза, затем разворот головы на 90 градусов влево и вопросительный взгляд на замминистра культуры, информации и туризма Айнуру Темирбекову, и тут память возвращается, возвращается на прежнее место голова с радостью на лице. "...Аппарат президента, руководитель Аппарата президента", - доложил Шаршембиев.
Тут стоит отметить высокий профессионализм заместителя министра: она не повела ни бровью, ни другими мышцами лица, а только качнула головой, когда наконец-то услышала слова "руководитель аппарата президента" - зачем ей, собственно, ввязываться в такие скользкие игры?
Пока техническая ситуация с "Таза коом" следующая: система электронного межведомственного взаимодействия "Тундук" протестирована и работает, сайт e-gov.kg работает в тестовом режиме, сайты tazakoom.kg и tazacoom.kg также работают в тестовом режиме. Осталось небольшая помощь от депутатов - до каникул принять в трех чтениях пакет законопроектов.
Если все хорошо, тогда в октябре, прямо перед президентскими выборами, 10-15 государственных справок можно будет отменить.
Наконец, большим проектом "Таза коом" может стать Digital CASA. Это проект был задуман несколько лет назад, объявлен самим Шаршембиевым в декабре 2016 года ... и успешно интегрирован в "Таза коом" в мае 2017 года.
Всемирный банк, который уже пообещал $20 млн (50% - кредит, 50% - грант) на волоконно-оптические линии связи в Кыргызстане. Проект должен связать Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан со странами Южной Азии. Пока не понятно, в какую крупную интернет магистраль может выйти Digital CASA в обход России, но называется Индия. Другая идея - сделать страны CASA (Центральная Азия и Южная Азия) сухопутным интернет хабом.
Но в рамках "Таза коом" предполагается развить проект Digital CASA, точнее попросить еще $30 млн на два Data center (Центр обработки данных). Нужно сказать, с 50 млн долларов для начала тоже не плохо.
Тем временем Темирбекова рассказала про эпохальное событие - отключение в стране аналогового вещания. Как сообщила она, это было в районе 11.30 дня, в республике не зафиксировано никаких волнений в связи с отсутствием аналогового вещания.
По данным правительства, в 326 селах нет цифрового вещания и до августа им поэтапно отключат аналоговое вещание. Можно предположить, что это заниженные данные - так называемые локальные "ямы" существуют даже в Бишкеке.
По словам Шаршембиева, техническое задание Республиканскому производственному объединению радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания подготовила некая московская компания. Пока реальность такая - охват вещания, особенно на приграничных территориях, и непрерывность вещания влияют на качество. "Они делают такие вещи, которые не выдерживает ни одно оборудование", - пояснил гендиректор "НПП Квант Эфир" Алексей Летинский, основной победитель тендеров по поставкам ретрансляторов, в марте этого года о перепадах в сети. Однако, качество эфира остается низким в принципе - ни один канал пока не дает картинку в HD-качестве.
Вот-вот объявят кандидата в президенты от партии СДПК - на днях должно состояться заседание политсовета. Имя кандидата должно соответствовать плану А. Несомненно, есть план В, план С и т.д. Особое внимание в расчетах уделяется нескольким ключевым моментам:
1) повысить шансы кандидата от власти. Тут и регион кандидата, его взаимоотношение с Атамбаевым и его командой, существует ли опасность, что он может их "кинуть".
2) Кто станет премьер-министром. На будущего премьер-министра выпадает главная задача - уравновесить влияние будущего президента. Вокруг премьер-министра будут строиться и другие важные персоналии, вроде будущего спикера парламента.
3) Наконец, кто будет главным конкурентом на выборах.
Учитывая все эти моменты, кандидатура премьер-министра Сооронбая Жээнбекова становится более вероятной, учитывая, что главным конкурентом на президентских выборах власти видят Бабанова. Считается, что избиратели на юге страны поддержат креатуру Атамбаева на фоне его конкурента с севера, узбекское меньшинство по традиции поддержит кандидатуру власти, а кандидаты, вроде Сариева и других, оттянут голоса у Бабанова.
Одновременно считается, что Жээнбеков, окруженный людьми Атамбаева, не захочет или не сумеет стать самостоятельной политической фигурой. На этом фоне его также будет уравновешивать премьер-министр, в руках которого сосредоточены все экономические рычаги.
В пользу Жээнбекова также говорит тот факт, что сегодня Сапар Исаков в третий раз завил, что вопрос о его кандидатуры в президенты не стоит.
Но у этого плана есть один изъян - в случае несогласия со своим проигрышем кандидат с севера может легко мобилизовать население, чтобы не повторить "историю с Бакиевым и Кокандским ханством".
Стратегическая цель остается неизменной - Атамбаев должен быть в состоянии влиять на политические процессы после выборов. Но степень неопределенности остается высокой.

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