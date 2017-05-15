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В мае в Кыргызстане планируется провести Неделю ОДКБ в честь 15-летия организации

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426046-ru.html

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15 мая 2017, 18:53       Комментарии

В мае в Кыргызстане планируется провести Неделю ОДКБ, посвященную 25-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летию Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.
Сегодня исполняется 25 лет Договору о коллективной безопасности (ДКБ), который был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте главами шести государств.
14 мая 2002 года в Москве была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Для дальнейшего совершенствования взаимодействия и институционального развития 7 октября 2002 года в Кишиневе был подписан Устав ОДКБ и Соглашение о правовом статусе ОДКБ.
В соответствии с указанными документами, основными целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
В настоящее время ОДКБ объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан.
"Кыргызская Республика привержена развитию и дальнейшему укреплению взаимодействия в рамках ОДКБ в целях обеспечения региональной безопасности, повышения авторитета и эффективности деятельности Организации", - говорится в сообщении.

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