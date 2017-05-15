"Цифровой шелковый путь" через Кыргызстан поможет увеличить скорость передачи данных в 10 раз

15 мая 2017, 18:40 Комментарии

Алмазбек Атамбаев отметил, что при реализации проекта "Цифровой шелковый путь" через Кыргызстан увеличиться скорость передачи данных в десятки раз. Об этом сказано во время его выступления на форуме "Один пояс – один путь".

"При расширении сети волоконно-оптических линий передач, проходящих из Китая в Европу через территорию Кыргызстана, скорость передачи данных увеличится в десятки раз от Гонконга до Шанхая, от Берлина и Рима, от Будапешта и Брюсселя до Праги и Мадрида", – отметил президент.

Также он предложил построение высокотехнологических логистичеких центров и развитие совместной электронной торговли.

"В условиях роста таких интернет-гигантов как "Алибаба" и "Тао бао" Кыргызстан может стать страной наилучшего благоприятствования логических центров и ускорения выполнения интернет заказов Евразии", – сказал он.