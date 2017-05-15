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"Цифровой шелковый путь" через Кыргызстан поможет увеличить скорость передачи данных в 10 раз

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tsifro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426045-ru.html

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15 мая 2017, 18:40       Комментарии

Алмазбек Атамбаев отметил, что при реализации проекта "Цифровой шелковый путь" через Кыргызстан увеличиться скорость передачи данных в десятки раз. Об этом сказано во время его выступления на форуме "Один пояс – один путь".
"При расширении сети волоконно-оптических линий передач, проходящих из Китая в Европу через территорию Кыргызстана, скорость передачи данных увеличится в десятки раз от Гонконга до Шанхая, от Берлина и Рима, от Будапешта и Брюсселя до Праги и Мадрида", – отметил президент.
Также он предложил построение высокотехнологических логистичеких центров и развитие совместной электронной торговли.
"В условиях роста таких интернет-гигантов как "Алибаба" и "Тао бао" Кыргызстан может стать страной наилучшего благоприятствования логических центров и ускорения выполнения интернет заказов Евразии", – сказал он.

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