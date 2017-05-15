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В Кыргызстане священный месяц Рамазан, предположительно, начнется 27 мая

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426044-ru.html

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15 мая 2017, 18:22       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Священный месяц Рамазан, предположительно, начнется 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.
По их информации, точная дата станет известна только за пару дней до начала поста. "Точную дату Духовное управление мусульман Кыргызстана и Совет улемов должны будут установить путем наблюдения за Луной примерно 25 мая", - сообщили в пресс-службе.
Рамазан является самым важным месяцем для мусульман всего мира. В течение всего месяца соблюдается строгий пост ("орозо"), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимной близости в светлое время суток. Нельзя ругаться и совершать плохие дела. В месяц Рамазан мусульмане стремятся побороть все свои пороки. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря.

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