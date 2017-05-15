Кыргызстан выражает готовность к сопряжению концепции "Один пояс – один путь" с "Таза коом" - А.Атамбаев

15 мая 2017, 18:36 Комментарии

Пекин, 15 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Кыргызстан выражает готовность к сопряжению концепции "Один пояс - один путь" с национальной программой "Таза коом". Об этом в ходе своего выступления на сессии в форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в Пекине (Китай) заявил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По славам главы государства, современный мир переживает период глубинной трансформации. Рост глобализации и интеграционных процессов несут в себе большие надежды и перспективы, и в тоже время непростые проблемы.

"И в этом смысле трудно переоценить значение идеи, предложенной председателем КНР Си Цзиньпинем. "Один пояс – один путь" открывает новые возможности и большие перспективы. А для Центральной Азии и в частности для Кыргызстана это возможность выхода к морю. Но кроме решения логистических и транспортных задач, я хотел бы особо поддержать идеи, предложенные Си Цзиньпинем о строительстве цифрового Шелкового пути и борьбе с коррупцией. Эти две идеи особо близки для нашей страны, потому что Кыргызстан готовит долгосрочную стратегию развития и ключевым станет национальная программа "Таза коом", что означает чистое, прозрачное, транспорентное общество", - сказал он.

Также Алмазбек Атамбаев отметил, что в этой связи Кыргызстан выражает готовность к сопряжению концепции "Один пояс – один путь" с национальной программой "Таза коом".

Таза коом является масштабным общенациональным проектом, нацеленным на внедрение в Кыргызстане новых технологий. Реализация данного проекта приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по противодействию и предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни. В частности, после внедрения проекта, гости и жители страны смогут воспользоваться электронными государственными услугами через сеть Интернет, осуществлять платежи, сдавать отчетность, пользоваться электронными очередями.